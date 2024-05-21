Создана уничтожающая вредные бактерии сталь

Ученые Технологического института Джорджии создали уничтожающую вредные бактерии нержавеющую сталь на основе меди, обладающей природными бактерицидными свойствами. Результаты исследования, опубликованные в журнале Small, предлагают безопасную альтернативу антибиотикам, к которым у опасных микроорганизмов вырабатывается устойчивость.

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Борьба с грамотрицательными патогенными бактериями без специализированных соединений вроде антибиотиков представляет сложность, поскольку они имеют толстую многослойную клеточную стенку. Это позволяет им выживать и размножаться на различных поверхностях, с которыми ежедневно взаимодействуют люди, что повышает риск заражения трудно излечимой инфекцией. Уже существуют противообрастающие покрытия, которые предотвращают прилипание патогенных микроорганизмов, однако они часто содержат токсичные биоциды, вредные для здоровья и окружающей среды.

Ученые разработали метод изготовления нанотекстурированной нержавеющей стали (nSS) с медным покрытием с использованием электрохимического метода и продемонстрировали ее эффективность в качестве бактерицидного средства против как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий.

Поскольку воздействие на бактерии является двойным благодаря игольчатой нанотекстуре, которая прокалывает клеточные стенки, и бактерицидным ионам меди, этот материал не должен способствовать образованию устойчивых к лекарствам бактерий, как это происходит при использовании антибиотиков.

Эксперименты показали, что NSS, покрытый медью, вызывает снижение грамотрицательных бактерий Escherichia coli на 97 процентов и грамположительных бактерий Staphylococcus epidermidis на 99 процентов.

Нержавеющую сталь можно использовать для изготовления обычных инструментов в медицинских учреждениях, которые легко загрязняются, таких как ножницы или пинцеты. Материал также можно применять для дверных ручек, лестничных перил и, возможно, раковин.