Названа неожиданная польза матчи

Пародонтит вызывают бактерии, в том числе Porphyromonas gingivalis. Теперь японские ученые показали, что полоскание рта матчей — порошковым зеленым чаем — подавляет рост P. gingivalis. Результаты помогут найти новые способы лечения пациентов с пародонтитом. Исследование опубликовано в журнале Microbiology Spectrum.

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Пародонтит — это воспалительное заболевание десен, вызванное бактериальной инфекцией. Если его не лечить, то оно может привести к осложнениям, включая потерю зубов. Пародонтит также связан с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ревматоидным артритом и раком. Одним из главных виновников пародонтита выступает бактерия Porphyromonas gingivalis, которая колонизирует биопленки на поверхности зубов и размножается в глубоких пародонтальных карманах.

Ранее ученые выяснили, что экстракт Camellia sinensis — чайного куста — может эффективно подавлять рост патогенов, в том числе кишечной палочки. Также известно, что экстракт чайного куста может подавлять рост P. gingivalis и уменьшать его прилипание к эпителиальным клеткам полости рта.

Из сырых листьев C. sinensis делают матчу (маття) — порошковый зеленый чай, использующийся в классической японской чайной церемонии. Ученые решили проверить, может ли раствор матчи эффективно подавлять рост P. gingivalis.

Исследователи культивировали 16 видов бактерий полости рта, в том числе 3 штамма P. gingivalis. Затем ученые воздействовали на них раствором матчи. Через два часа почти все культивированные клетки P. gingivalis погибли. Через четыре часа исчезли абсолютно все патогенные бактерии.

Доказав бактерицидные свойства матчи, ученые перешли к испытаниям на людях. В исследовании приняли участие 45 человек с диагнозом «хронический пародонтит». Их разделили на три группы. Пациенты из первой два раза в день полоскали рот ячменным чаем, из второй — экстрактом матчи, из третьей — обычной жидкостью для полоскания рта. Образцы слюны ученые собрали и проанализировали до и после эксперимента.

Анализ показал, что у пациентов, полоскавших рот матчей, наблюдалось значительное снижение уровня P. gingivalis. У пациентов в двух других группах такого же значительного снижения не наблюдалось.

Исследователи отмечают, что работа подтверждает потенциальную пользу матчи как части плана лечения людей с пародонтитом.