Создан гель для восстановления костей со 100% идентичностью

Ученые Волгоградского государственного медуниверситета Минздрава России разработали уникальный гель для регенерации костей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняют в Минздраве, препарат целиком восстанавливает костную ткань, в том числе после крупных осколочных и пулевых ранений. В его составе - сложная питательная смесь, усиленная активаторами регенерации.

По словам завкафедрой технологии лекарств пятигорского филиала ВолГМУ Дмитрия Компанцева, препарат запускает в организме внутренний механизм восстановления. В мире нет зарегистрированных аналогов.

Гель для заполнения костных дефектов удобен для работы хирурга, обеспечивает глубокое проникновение в скрытые полости, плотный контакт с поврежденными тканями. Использовать его можно во время операций на костных тканях челюстно-лицевой области, в стоматологии и хирурги для заполнения дефектов костной и хрящевой тканей.