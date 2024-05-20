Творческие и веселые люди счастливее в старости

Итальянские ученые пришли к выводу, что счастливая старость во многом зависит от наличия чувства юмора и развитого творческого мышления. Результаты нового исследования, опубликованные в Neuroscience Letters, показали, что в основе этих двух качеств лежат общие психологические и нейробиологические процессы.

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«Принято считать, что в старости уровень интеллекта снижается. Но это справедливо только в отношении некоторых когнитивных функций. А вот креативность и чувство юмора возраст не затрагивает», — рассказал Алессандро Антониетти, один из авторов исследования.

Более ранние эксперименты выявили связь между этими двумя процессами, но не смогли найти точных причин, откуда она берется. Этому и было посвящено новое исследование.

Психологи предположили, что оба свойства — проявление гибкости мышления. И юмор, и творчество заставляют людей выходить за рамки привычной картины мира. Творчество помогает пожилым людям справляться с повседневными проблемами и возрастными изменениями, тем самым способствуя личному благополучию. Юмор позволяет по-новому интерпретировать смысл жизни в старости.

С возрастом способность мыслить творчески не снижается. Авторы исследования выяснили, что пожилые люди способны не только действовать по привычным шаблонам, но и находить новые способы решения проблем.

«Это хорошая новость для тех, кто считает, что старение — лишь ухудшение здоровья и благополучия. Творческие способности не нарушаются возрастными неврологическими патологиями. Зная это, люди могут сосредоточиться не только на том, что потеряно, но и на том, что сохраняется», — сказал Антониетти.

Исследование станет базой для новых обучающих программ, направленных на развитие гибкости мышления, чувства юмора и креативности у пожилых людей. Ученые уже начали разрабатывать упражнения, которые будут тесно связаны с повседневными занятиями пожилых людей, с их реальной жизнью.