Тяжелый ковид провоцирует массовую гибель клеток в легких

Американские молекулярные биологи выяснили, что тяжелые формы коронавирусной инфекции провоцируют массовую гибель клеток легких в результате запуска ферроптоза, одной из программ их самоуничтожения. Блокировка ферроптоза потенциально может защитить больных от смерти, сообщила в понедельник пресс-служба Колумбийского университета.

"Данное открытие значительно улучшило наши представления о том, как коронавирус влияет на работу клеток тела человека. Мы надеемся, что это приведет к созданию новых методов борьбы с этим опасным для жизни вирусом, заражение которым в некоторых случаях приводит к смерти или к серьезному ухудшению в состоянии здоровья", - заявил профессор Колумбийского университета Брент Стокуэлл, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи совершили это открытие при изучении образцов тканей, которые были извлечены из легких пациентов, погибших в результате развития тяжелых форм коронавирусной инфекции, а также при проведении опытов на сирийских хомячках, особенно уязвимых для развития COVID-19. Ученые проанализировали то, как менялась жизнедеятельность разных типов клеток органов дыхания при развитии повреждений, возникающих при заражении SARS-CoV-2.

Аналогичные замеры исследователи провели для альвеол, стенок сосудов и воздушных проходов, а также других компонентов легочной ткани пациентов, умерших в результате повреждений органов дыхания, не связанных с коронавирусной инфекцией. Биологи обнаружили, что в легких всех пациентов с тяжелыми формами COVID-19 присутствовало большое число клеток, погибших в результате запуска ферроптоза.

Последующие опыты и наблюдения показали, что реакция самоуничтожения запустилась в большом числе тканей легких в результате того, что заражение коронавирусом ведет к появлению сбоев в круговороте железа в организме больных. Как предполагают ученые, концентрация его ионов в органах дыхания могла резко вырасти в результате массовой гибели клеток крови, использующих железосодержащий гемоглобин для переноса кислорода.

Схожие результаты ученые получили в ходе опытов на хомячках, что указало на важную роль ферроптоза в развитии тяжелых форм ковида. Это позволяет использовать биомаркеры ферроптоза для быстрого выявления самых опасных случаев развития инфекции, а также указывает на то, что подавление этого процесса в клетках легких позволит значительно снизить вероятность гибели больных, подытожили исследователи.

О ферроптозе

Ферроптоз представляет собой один из недавно открытых механизмов запрограммированной клеточной смерти. Он запускается в тех случаях, когда в клетке нарушается метаболизм железа, а также круговорот жиров и некоторых других веществ, что чаще всего происходит при развитии воспалений. За последние годы ученые открыли свидетельства того, что ферроптоз также может возникать при развитии некоторых инфекционных заболеваний, что дополнительно усилило интерес к его изучению.