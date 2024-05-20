Ученые из Германии предложили новый подход к лечению ВИЧ-1

Ученым из Германии удалось продвинуться в разработке вакцины против ВИЧ. На сегодняшний день основной проблемой в создании вакцины является то, что разработанные препараты не могут вызывать антитела, нацеленные на консервативную антигенную детерминанту на оболочке вируса ВИЧ. Она является ключевым фактором при нейтрализации вируса. Однако эпитоп закрыт гликанами, поэтому антитела не могут к нему подобраться.

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Как говорится в Nature, ученые из Heidelberg University смогли разработать иммуноген, который нацелен на CD4bs.

После введения этой вакцины макакам ученые увидели, что у животных начали вырабатываться антитела к ВИЧ, похожие на генетическом уровне на антитела, имитирующие CD4 у человека.

Также выяснилось, что после введения этого иммуногена, активировались В-клетки, из которых могут возникнуть мощные антитела против ВИЧ-1.

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