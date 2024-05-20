Британские ученые рассказали, как по анализу крови выявить симптомы возможного инсульта
Ученые рассказали, что по анализу крови можно спрогнозировать надвигающийся инсульт. Авторами разработки стали специалисты из Женской больницы Бригхэма.
Как говорится в журнале Stroke: Vascular and Interventional Neurology, новый метод подразумевает оценку концентрации белков GFAP и D-димера в организме.
Так, по их утверждению, высокая концентрация этих специфических белков в крови говорит о том, что человек на грани ишемического инсульта с образованием тромба.
В частности, при определенной комбинации этих белков человек может столкнуться с инсультом в течение шести часов.
Создав тест на основе этих биомаркеров, ученые смогли предсказать инсульт с тромбозом со специфичностью 93% и чувствительностью 81%.
Теперь исследователи хотят провести еще несколько испытаний для оценки эффективности теста перед потенциальным массовым внедрением.
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