Ученые рассказали, как по анализу крови выявить симптомы возможного инсульта

Ученые рассказали, что по анализу крови можно спрогнозировать надвигающийся инсульт. Авторами разработки стали специалисты из Женской больницы Бригхэма.

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Как говорится в журнале Stroke: Vascular and Interventional Neurology, новый метод подразумевает оценку концентрации белков GFAP и D-димера в организме.

Так, по их утверждению, высокая концентрация этих специфических белков в крови говорит о том, что человек на грани ишемического инсульта с образованием тромба.

В частности, при определенной комбинации этих белков человек может столкнуться с инсультом в течение шести часов.

Создав тест на основе этих биомаркеров, ученые смогли предсказать инсульт с тромбозом со специфичностью 93% и чувствительностью 81%.

Теперь исследователи хотят провести еще несколько испытаний для оценки эффективности теста перед потенциальным массовым внедрением.

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