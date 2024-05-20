Ученые обнаружили, что блокировка РНК Glu-5 'tsRNA-CTC помогает в лечении болезни Альцгеймера

В Китае нашли новый метод лечения болезни Альцгеймера. Авторами разработки стали ученые из Университета науки и технологий.

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В частности, они выяснили, что блокировка малой РНК под названием Glu-5 'tsRNA-CTC в мозге предотвращает болезнь Альцгеймера.

Более того, говорится в Cell Metabolism, этот метод обращает вспять последствия болезни.

Ученые уточнили, что РНК под названием Glu-5 'tsRNA-CTC с возрастом накапливается в митохондриях глутаминергических нейронов. В результате патологические процессы старения мозга ускоряются, развивается болезнь Альцгеймера.

Если снизить уровень Glu-5 'tsRNA-CTC, получится защитить мозг от нежелательных возрастных изменений, рассказали исследователи. Для этого в мозг нужно ввести антисмысловые олигонуклеотиды.

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