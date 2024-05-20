Ученые выяснили способ «блокировки» седины, во всем виноват стресс

По данным BBC, совместное исследование доказало, что процесс появления седых волос можно «заблокировать» на ранней стадии. Помимо банального окрашивания можно применить метод анализа клеток, которые отвечают за пигментацию волос - меланоцитов.

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На фоне стресса эти клетки разрушаются, и седина появляется раньше. При этом человек может иметь генетическую предрасположенность к раннему обесцвечиванию волос, но эмоциональные перегрузки усиливают этот процесс.

Аналогичный результат получается при хроническом болевом синдроме. Ученые предполагают, что часть препаратов против высокого давления могут стать средством профилактики от разрушения меланоцитов.

Открытие в будущем позволит разработать антистрессовые препараты и снизить проявления ранней седины.

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