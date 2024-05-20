Ученые выяснили, с какой вероятностью вейперы могут заработать астму

Производители электронных сигарет продолжают продвигать идею о том, что они безопасная альтернатива курению. И многие люди в это верят. Учёные же не перестают выяснять, как губительно вейпы сказываются на организме. Одно из последних исследований показало, как замена обычных сигарет влияет на бронхи. Подробностями поделилось британское издание Daily Mail.

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Что нового учёные узнали о вреде вейпов

Крупное исследование провели специалисты из Техасского университета в США.

Выборка была такой:

участники — более 40 000 человек;

возраст — любой (взрослые);

наличие астмы — ни у одного.

Учёные проанализировали состояние здоровья испытуемых за 5 лет. К финалу эксперимента примерно у 10 из каждой 1000 человек развилась астма.

Причём у тех, кто курил электронные сигареты в течение 30 дней до окончательного анализа, риск развития астмы в возрасте до 27 лет был на 252% выше, чем у тех, кто их не курил.

Медики считают, при парении в организм попадают тысячи раздражителей и металлических частиц, в том числе хром, марганец, никель и свинец. Астма же приводит к воспалению, сужению, отёку дыхательных путей и выработке дополнительной слизи, затрудняющей дыхание.

Запрет электронных сигарет в России

Российские власти давно беспокоятся о здоровье граждан и один за другим разрабатывают законопроекты, ограничивающие курение вейпов. Так, в апреле депутаты предложили полностью их запретить. А в мае Минздрав выпустил проект, который предусматривает ограничение на продажу сладких жидкостей для вейпов. Если его одобрят, купить можно будет только самые непривлекательные вкусы.