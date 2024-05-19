Ученые назвали основную причину переедания

Исследователи выяснили, из-за чего возникает чрезмерное потребление пищи.

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Чтобы меньше есть и наедаться, нужно сосредоточится на процессе, не занимаясь при этом просмотром сериалов или социальных сетей. Отвлекаясь от еды, мы не получаем удовольствия и пытаемся компенсировать это, съев больше, считают эксперты. Результаты нового исследования опубликованы в научном издании Journal of Personality and Social Psychology.

Таким образом, получается, что чрезмерное потребление возникает из-за желания достичь определенного уровня удовлетворения, поясняет один из авторов исследования Стивен Ли Мерфи. Такое явление ученые называют «гедонистической компенсацией» – неосознанное стремление восполнить планируемое не полученное удовольствие.

Интересно, что исследователи предполагают, что этот эффект распространяется не только на еду. Они планируют продолжить изучение этой темы, чтобы предложить другие стратегии снижения чрезмерного потребления.