Обнаружен новый путь к гибели раковых клеток

Исследователи из Нидерландского института рака под руководством Тийна Бруммелькампа открыли новый механизм, с помощью которого химиотерапия убивает раковые клетки, задействовав ген Schlafen11 (SLFN11). Это открытие, опубликованное в журнале Science, бросает вызов традиционным представлениям о том, как раковые клетки погибают в результате химиотерапии.

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Исторически сложилось так, что белок p53 рассматривался как ключевой игрок, инициирующий гибель клеток, когда повреждения ДНК становятся неустранимыми. Однако более половины опухолей имеют дисфункциональный р53, что ставит вопрос о том, как химиотерапия остается эффективной в этих случаях. Команда Бруммелкампа обнаружила, что SLFN11 отключает рибосомы, белковые фабрики клеток, в ответ на повреждение ДНК, что приводит к гибели клеток.

Этот путь обходит p53, что позволяет по-новому взглянуть на гибель раковых клеток. Ген SLFN11 часто неактивен в опухолях, не реагирующих на химиотерапию, что объясняет, почему эти раковые клетки выживают, несмотря на лечение.

«В будущем мы будем изучать, как этот путь влияет на лечение рака, в том числе на иммунотерапию и побочные эффекты химиотерапии», — заявили ученые.

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