Усовершенствовано производство чистого белка для спортивного питания

Преимущества низкомолекулярных белков, по словам заведующего лабораторией экологического инжиниринга КемГУ Романа Ворошилина, заключаются в их легкой усвояемости организмом, что делает их идеальным вариантом для диетического и спортивного питания. Эти белки быстро усваиваются кишечником, обеспечивая доступ к необходимым аминокислотам для синтеза собственных белков в организме. Кроме того, они могут улучшить пищеварение и снизить риск аллергических реакций, так как реже вызывают иммунный ответ, сообщает ТАСС, ссылаясь на Министерство науки и высшего образования РФ.

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Для обработки сырья ученые использовали ферментативно-кислотный гидролиз, применяя протеолитические ферменты и кислотный раствор. Затем вещество проходило фильтрацию через специальную мембрану, что позволило получить чистый белок как с низкой, так и высокой молекулярной массой.

Этот метод не только сокращает время производства на две трети, но и уменьшает расход воды в два раза. Полученный чистый белок с низким молекулярным весом может быть использован в качестве питательного источника, особенно для людей с нарушением пищеварения или аллергиями. Кроме того, этот метод может быть применен для изготовления препаратов, способствующих восстановлению живых тканей.

Проведенный биологический эксперимент на лабораторных животных показал значительное улучшение степени ранозаживления. Добавление чистого белка с низким молекулярным весом в рацион животных увеличило этот показатель на 64% по сравнению с контрольной группой.

Это исследование было проведено в рамках президентского гранта «Разработка комплексной технологии производства биополимеров пищевого и биомедицинского назначения из вторичных сырьевых ресурсов животного происхождения». Научная новизна этого метода подтверждена двумя патентами РФ и заявкой на изобретение.

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