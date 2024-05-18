Результаты исследования, опубликованные в журнале «Stroke: Vascular and Interventional Neurology», позволяют утверждать, что риск возникновения инсульта можно предсказать.

По информации ученых, самые опасные инсульты происходят из-за закупорки крупных артерий головного мозга, что приводит к уничтожению мозговых клеток в течение минут.

Для лечения таких случаев применяется метод механической тромбэктомии, который направлен на удаление тромба из сосудов.

В рамках проведенного исследования британские ученые сосредоточились на поиске биомаркеров ишемического инсульта с тромбозом.

Таким образом, они выявили два специфических белка, которые могут быть обнаружены в капиллярной крови.

Они начинают образовываться в организме менее чем через шесть часов после появления симптомов инсульта.

Тест, основанный на уровнях этих биомаркеров, позволяет предсказать вероятность инсульта с тромбозом с высокой точностью - специфичностью 93 % и чувствительностью 81 %.

Ранее названы факторы риска развития инсульта.