Российские ученые первыми в мире создали препарат для восстановления костной ткани

По словам завкафедрой технологии лекарств пятигорского филиала ВолгГМУ Дмитрия Компанцева, сложная питательно-строительная смесь усилена активаторами регенерации.

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Это позволяет организму запустить свой механизм восстановления костной ткани, которая в дальнейшем синтезируется собственными наростами.

Аналогов по составу продукта этому изделию медицинского назначения на рынке сегодня нет, сообщил ученый.

Гель можно использовать при операциях на костных тканях челюстно-лицевой области, для заполнения дефектов костной и хрящевой тканей в стоматологии и хирургии, пишет ТАСС.

Ранее волгоградский ученый развенчал легенду о растениях-алкоголиках.