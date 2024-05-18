В Армении разработали основу препарата для лечения болезни Альцгеймера

В Армении были разработаны два новых соединения, которые могут послужить основой для лекарства против болезни Альцгеймера. Теперь исследователям доступны четыре аминокислотных соединения. Ведущие специалисты лаборатории Института Тонкой Органической Химии представили новые вещества, которые могут принести успех.

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Создание новых соединений может быть сложным процессом, но главная задача заключается в достижении необходимой активности препаратов и снижении их токсичности по сравнению с уже существующими аналогами. Профессор и доктор химических наук Виген Топузян, руководитель лаборатории Института Тонкой Органической Химии имени Мнджояна, отметил, что в настоящее время четыре основных соединения проходят испытания в биологических лабораториях.

Ученые обнаружили, что эти соединения способны подавлять фермент, который разрушает нервные клетки, открывая новые перспективы в разработке эффективного лекарства от болезни Альцгеймера. Проведенные тесты на животных показали, что данные соединения не оказывают негативного воздействия на здоровье и могут быть использованы для дальнейших исследований.