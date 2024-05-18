Исследования ученых подтвердили опасность для здоровья ряда растительных масел

Исследования американских ученых подтвердили опасность для здоровья ряда растительных масел
Они изучили содержание разных жирных кислот в крови у более чем 85 тысяч добровольцев.
Проанализировав все имевшиеся данные, ученые пришли к выводу, что соотношение в крови двух типов жирных кислот, омега-6 и омега-3, влияет на риск как общей смертности, так и смертности от онкологии и заболеваний сердца.
Люди, у которых соотношение данных кислот было выше, имели увеличенный риск смерти, пишет портал научного журнала ELife.
Уточняется, что за участниками исследования наблюдали в среднем в течение 12,7 лет.
За это время 6 461 человек умер, из них 2 794 скончались от рака и 1 668 - от сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее ученые нашли новый способ избавиться от жира на животе.