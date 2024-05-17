Ученые предложили использовать бактерии для лечения рака

Ученые из Похангского университета науки и технологий (POSTECH) установили, что бактериальный штамм IMB001 может усиливать противораковый иммунитет организма и препятствовать разрастанию опухолей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Immunology.

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IMB001 — это уникальный живой биотерапевтический продукт из одного бактериального штамма (LBP), классифицируемый как Lactobacillus plantarum IMB19 (LpIMB19). В результате многочисленных лабораторных исследований и экспериментов с участием животных ученые выяснили, что он усиливает иммунную активность организма, помогающую своевременно распознавать и уничтожать раковые клетки. Кроме того, применение IMB001 подавляет разрастание и метастазирование опухолей при меланоме, раке почек и молочной железы.

Механизм действия IMB001 включает смещение макрофагов (энергетических клеточных компонентов), подпитывающих опухоли, в сторону воспалительного фенотипа. Измененный паттерн активности макрофагов активизирует выработку иммунных Т-клеток (приобретенного иммунитета).

Особая популяция воспалительных макрофагов, трансформированная IMB001, также захватывает и изолирует железо из микроокружения опухолей. Это приводит к «голоданию» и дисфункции раковых клеток.

Исследователи добавили, что терапию IMB001 можно комбинировать с существующими методами лечения рака. Сейчас ученые работают над усовершенствованием нового биотерапевтического препарата и готовятся к дополнительным исследования для оценки его эффективности.

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