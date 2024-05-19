Ученый: переносчиками всех штаммов гриппа животных всегда являются птицы

Академик Российской академии наук и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил, что, как бы ни назывался штамм гриппа животных, переносчиками всех типов является водоплавающая птица.

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Этими словами Онищенко оценил заразность и последствия верблюжьего гриппа, который передаётся людям. Онищенко не оценил верблюжий грипп как основу для пандемии, несмотря на высокой уровень смертности в 35%, однако отметил, что появление верблюжьего гриппа в Северном полушарии, где его не должно быть, — тревожный знак.

«У нас были свиные штаммы, птичьи. Нужно понять, что все штаммы — птичьи и приходят из среды природного резервуара, который находится в Юго-Восточной Азии. Это водоплавающая птица – она всегда носительница штаммов гриппа и периодически тот или иной штамм попадает в свинью. Вот в 2009 году был свиной грипп. А поскольку свинья по своей физиологии и биологии близка к нам, он попал и в человека», – рассказал эксперт.

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