Люди с каким типом фигуры чаще уходят с работы

Ученые из Вены обследовали более 120 тысяч человек и пришли к выводу, что ожирение влияет на профессиональную деятельность: выяснилось, что люди с лишним весом чаще уходили с работы из-за проблем со здоровьем. Результаты исследования будут представлены на Европейском конгрессе по ожирению в Италии на этой неделе, пишет BBC. Известно, что большая часть данных из 26 стран, включенных в исследование, была собрана в 2019 году, но ученые считают, что ситуация за эти годы могла лишь усугубиться.

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Учитывая нынешнюю тенденцию роста ожирения и распространенности детского ожирения во многих странах, директивным органам необходимо принимать более активные меры по борьбе с ожирением, используя все доступные научно обоснованные меры.

Исследователи утверждают, что люди, страдающие ожирением, чаще берут больничные на работе, а иногда и вовсе ее бросают. Показатели разнились от страны к стране, однако люди с нормальным весом во всех из них реже испытывали трудности с карьерой из-за состояния здоровья.

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