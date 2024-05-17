Ученые обнаружили в некоторых овощах природные токсины

Фасоль, помидоры, грибы и картофель содержат натуральные химические соединения, обладающие токсичными свойствами. Об этом сообщает издание MedicalXpress со ссылкой на исследование, проведенное Федеральным институтом оценки рисков Германии. Это учреждение выполняет задачу научного консультирования по вопросам безопасности пищевой и непищевой продукции.

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Исследование немецких ученых представляло собой опрос, оценивающий информированность жителей Германии о токсичных веществах, естественным образом содержащихся в растительных продуктах питания. Результаты показали, что чуть менее половины респондентов (47%) знали о существовании таких веществ. При этом потенциальное присутствие загрязняющих вещества (например, тяжелых металлов и микропластика) в пище, было причиной беспокойства более чем 60% респондентов.

Ученые отметили, что токсины содержатся в картофеле, грибах, помидорах, сырых бобах и фасоли. Эти природные соединения растения выделяют, чтобы «отпугивать» насекомых и предотвращать размножение микроорганизмов на поверхности плодов и стеблей. Токсичными (для человека в том числе) свойствами обладают соланин (в картофеле), некоторые продукты разложения белков (в грибах), амигдалин (в некоторых ягодах) и фитогемаглютинин (в бобовых).

Исследователи также выяснили, информированы ли респонденты о вреде микротоксинов, образующихся в плесени на поверхности испорченных растительных продуктов. 25% участников заявили, что они удаляют заплесневелую часть, а оставшуюся — употребляют в пищу. Только 60% респондентов сразу избавляются от заплесневелых продуктов.

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