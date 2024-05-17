Ученые выяснили, почему сахарный диабет протекает у мужчин труднее, чем у женщин

Ученые из Университета Сиднея (Австралия) установили, что у мужчин с сахарным диабетом первого и второго типа чаще развиваются опасные осложнения, такие как болезни сердца, почек и диабетическая ретинопатия. Результаты исследования опубликованы в Journal of Epidemiology & Community Health (JЕСН).

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В рамках научной работы исследователи проанализировали записи из медицинских карт 267 357 человек старше 45 лет, проживающих в Новом Южном Уэльсе. Их них 25 713 страдали сахарным диабетом первого или второго типа.

Ученые отметили, что глобальная распространенность диабета среди мужчин и женщин одинакова. Однако, как показало исследование, первые чаще сталкиваются с опасными осложнениями заболевания. У испытуемых мужского пола с диабетом вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний составляла 44%, проблем со зрением (диабетической ретинопатии) — 57%, осложнений со стороны ног — 25%, со стороны почек — 35%. Аналогичные показатели вероятности для женщин составили 31%, 61%, 18% и 25% соответственно.

Исследователи предположили, что после постановки диагноза мужчины с меньшей вероятностью меняют свои пищевые и двигательные привычки на более здоровье. Также, вероятнее всего, женщины-диабетики более ответственно относятся к приему профилактических препаратов и прохождению медицинских осмотров для снижения риска развития осложнений заболевания.

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