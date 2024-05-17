Ученые выяснили, как улучшить память и работу мозга

Bсследование UCLA Health, опубликованное в журнале Nature, показало, как многократная практика укрепляет пути памяти в мозге, улучшая «сохранение навыков и точность». В исследовании, проведенном под руководством Рокфеллеровского университета, изучалась рабочая память мозга — его способность удерживать и обрабатывать информацию — с использованием нового подхода.

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Исследователи обучали мышей определять и вспоминать последовательность запахов в течение двух недель, отслеживая нейронную активность с помощью специально разработанного микроскопа, способного одновременно визуализировать до 73 000 нейронов.

Изначально представления памяти во вторичной моторной коре были нестабильны. Однако при повторных тренировках эти паттерны становились более стабильными и утонченными. Пейман Гольшани, автор исследования, сравнил этот процесс с мелодией, которая с практикой становится более последовательной и гармоничной. Такая «кристаллизация паттернов памяти» объясняет, почему повторная практика приводит к более «автоматическому и точному» исполнению.

Эти результаты не только расширяют наши представления об обучении и памяти, но и предлагают потенциальные идеи для решения проблем, связанных с расстройствами памяти.