Онколог Сколайер рассказал об экспериментальном методе лечения рака мозга

Врачи смогли вылечить рак мозга четвертой стадии, испытав на австралийском исследователе Ричарде Сколайере новый, экспериментальный метод.

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Как сообщает BBC, Сколайер «по совместительству» врач и лично принимал участие в разработке данной терапии.

О своем диагнозе он узнал два года назад. Тогда врачи сообщили, что у него рак последней стадии и дали неутешительные прогнозы.

Однако Ричард решился испробовать на себе новый метод лечения - комбинированную иммунотерапию перед операцией. Для него была создана специальная вакцина, которая учитывала особенности опухоли конкретного больного.

Спустя два года после постановки диагноза и начала лечения проведенное МРТ показало, что рак находится в ремиссии.

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