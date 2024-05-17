Онколог Сколайер рассказал об экспериментальном методе лечения рака мозга
Врачи смогли вылечить рак мозга четвертой стадии, испытав на австралийском исследователе Ричарде Сколайере новый, экспериментальный метод.
Как сообщает BBC, Сколайер «по совместительству» врач и лично принимал участие в разработке данной терапии.
О своем диагнозе он узнал два года назад. Тогда врачи сообщили, что у него рак последней стадии и дали неутешительные прогнозы.
Однако Ричард решился испробовать на себе новый метод лечения - комбинированную иммунотерапию перед операцией. Для него была создана специальная вакцина, которая учитывала особенности опухоли конкретного больного.
Спустя два года после постановки диагноза и начала лечения проведенное МРТ показало, что рак находится в ремиссии.
Ранее сообщалось, что в России придумали препарат для лечения болезни Миоша. Также нижегородские ученые придумали, как отличить кариес начальной стадии от зубного налета и определить границы кариозного поражения.