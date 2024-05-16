Ученым вылечили позвоночные грыжи у мышей инъекциями ДНК

Американские ученые из Университета штата Огайо сумели вылечить грыжи межпозвонковых дисков и снизить боль при травме позвоночника у мышей с помощью инъекций генетического материала. Исследование опубликовано в научном журнале Biomaterials.

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Команда разработала наноносители из клеток соединительной ткани, называемых фибробластами. Затем частицы наполнили ДНК, запускающими процессы регенерации тканей. Готовый раствор ввели подопытным животным.

Как показали наблюдения в течение 12 недель, генная терапия восстановила структурную целостность поврежденных межпозвонковых дисков и снизила боли в спине у мышей.

По словам ученых, они использовали белок транскрипционного фактора под названием FOXF1, важный для роста и развития тканей. Этот элемент естественным образом вырабатывается в организме, но его содержание снижается с возрастом.

«По сути, мы пытаемся обмануть клетки и вернуть их к этапу развития, когда они растут и находятся в наиболее здоровом состоянии», — объяснила автор исследования, Девина Пурмессур Уолтер.

У получавших генную терапию мышей ткань межпозвонковых дисков восстановила потерянный объем за счет выработки белка, удерживающего воду.

Ученые отметили, что намерены доработать процедуру так, чтобы для регенерации дисков хватало одной инъекции.