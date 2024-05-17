Ученые нашли связь между изменением климата,  деменцией и склерозом

Ученые заявили, что климатические изменения влияют на здоровье мозга. В частности, Университетского колледжа Лондона обнаружили связь между резкими перепадами температуры и заболеваниями, вызванными нарушениями когнитивных функций мозга.

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Как сообщает Lancet, острее всего климатические изменения на себе ощущают люди, имеющие неврологические или психические заболевания.

Это связано с тем, что когнитивные нарушения не дают мозгу правильно адаптироваться к изменениям окружающей среды.

Так, при резком потеплении у людей с болезнью Альцгеймера, деменцией, склерозом наблюдаются головные боли общее ухудшение самочувствия, вплоть до летального исхода.

По мнению ученых, это результат того, что люди, имеющие психические отклонения, не могут адекватно оценивать ситуацию и вред от погодных факторов, например, поддерживать водный баланс, выбирать одежду по погоде, обратиться за помощью при ухудшении самочувствия.

Ранее сообщалось, что между когнитивными способностями человека и здоровьем печени есть прямая связь.

Также ученые выяснили, что старение мозга ускоряют ожирение и бедность, а люди, проживающие близко к паркам, скверам и другим зелёным зонам, меньше подвержены риску деменции.