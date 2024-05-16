Ученые зафиксировали небывалый рост смертности в мире из-за глобального потепления

Учёные из Университета Монаша в Австралии составили первую глобальную карту смертности, связанную с волнами жары, за три десятилетия с 1990 по 2019 год. Исследование, опубликованное в журнале PLOS Medicine, выявило более 153 тыс. смертей из-за глобального потепления.

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Авторы отмечают, что по сравнению с 1850–1990-ми годами глобальная приземная температура увеличилась на 1,1°C в 2013–2022 годах. Ожидается, что она повысится ещё на 0,41–3,41°C к 2081–2100 гг. По мере усиления последствий изменения климата такие волны тепла увеличиваются не только по частоте, но также по силе и масштабам.

В рамках научной работы эксперты рассмотрели данные о смертности населения из-за высокой температуры в 43 странах и регионах мира. Регионы с наибольшим количеством смертей, связанных с волнами жары, находились в Южной и Восточной Европе, районах с полярным и альпийским климатом, а также местах, где жители имели высокие доходы.

По мнению авторов исследования, волны тепла вызывают повышенный риск смерти из-за сильного теплового стресса и запуска дисфункции многих органов, а также теплового истощения, тепловых судорог и теплового удара. Более того, тепловой стресс может усугубить уже существующие хронические заболевания, что приведёт к преждевременной смерти, психическим расстройствам и другим последствиям.