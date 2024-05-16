Открыт новый метод восстановления зрения без операции

Исследование, проведенное специалистами Института офтальмологии Университетского колледжа Лондона, показало, что короткое воздействие красного света с длиной волны 670 нм может значительно улучшить контрастное цветовое зрение. Этот процесс основан на благотворном воздействии на митохондрии, что ведет к восстановлению функций фоторецепторных клеток.

Для достижения максимального эффекта рекомендуется проводить процедуру один раз в неделю в утреннее время между восьмью и девятью часами. Это время оказалось наиболее благоприятным для получения терапевтического эффекта, приводящего к улучшению зрения в среднем на 17%.

Ранее стало известно, что коронавирус может ухудшить зрение. Также астраханские врачи вернули зрение 97-летнему ветерану ВОВ.