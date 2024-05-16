Ученые выяснили, что устойчивая к лечению депрессия связана с индексом массы тела

Связь оказалась довольно неожиданной — такой депрессией реже страдают полные люди.

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Генетические факторы вносят значительный вклад в тяжелую депрессию, которая не поддается стандартной терапии. К такому выводу пришли ученые из Массачусетской больницы общего профиля, сообщает MedicalXpress. Научная статья вышла в American Journal of Psychiatry.

Примерно треть от всех страдающих тяжелой депрессией в США не поддаются лечению антидепрессантами. Такая форма депрессии связана со значительным риском самоубийства. Существуют доказательства, что резистентность к лечению в этом случае — наследственная черта. В новое полногеномное исследование были включены данные более 154 000 пациентов, которые, включая последовательности ДНК, хранятся в четырех системах здравоохранения.

Оно выявило гены, которые значительно коррелировали с вероятностью резистентной депрессии, сгруппированные в двух местах (локусах) на разных хромосомах. Первый локус перекрывался с ранее описанными генами, связанными с индексом массы тела. Пациенты с более низкой массой тела, как правило, подвергались более высокому риску.

Этот вывод подтверждается исследованиями, которые показали, что пациенты с нервной анорексией, расстройством пищевого поведения, характеризующимся чрезвычайно низкой массой тела, с большей вероятностью, чем люди с более высоким ИМТ, устойчивы к лечению депрессии.

Другой локус указывает на ген, который очень активен в областях мозга, регулирующих массу тела и аппетит. Недавно этот ген также связали с биполярным расстройством.

Подтверждение связи между устойчивой к лечению депрессией и сложными метаболическими путями, лежащими в основе потребления пищи, поддержания массы тела и энергетического баланса, может открыть дверь к новым, более эффективным методам лечения большого депрессивного расстройства.