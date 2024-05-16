Ученые заявили, какой вид тренировок улучшит кровоток в мозге

Ученые выяснили, что три месяца регулярных тренировок способны улучшить показатели рабочей памяти и физической выносливости, а также улучшить кровоток в мозге.

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По данным исследователей из Университета штата Айова, физическая активность и регулярные тренировки благотворно действуют на работу мозга. Так, эксперимент с участием 28 человек в возрасте от 40 до 64 лет со слегка повышенным давлением или гипертонией показал, что три месяца регулярных тренировок улучшают показатели рабочей памяти и физической выносливости, а также улучшают кровоток в мозге.

Как говорится в Journal of Applied Physiology (JАРРL), наилучший эффект достигается при занятиях аэробными занятиями.

Также ученые подчеркнули, что для получения положительных результатов нужно проводить занятия регулярно и длительное время, поскольку сосудистые сети головного мозга имеют сложную систему адаптации к тренировкам.

Ранее ученые выяснили, что у тех, кто в определенный момент жизни часто катался на велосипеде, на 9% снижен риск развития рентгенологического остеоартрита и 21% симптоматического рентгенологического остеоартрита коленного сустава. В результате у них на 17% реже болели коленные суставы.

Согласно исследованию ученых из Кентерберийского университета церкви Христа, во время тренировки у людей меняется восприятие времени.