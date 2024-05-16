В травяных добавках могут содержаться неуказанные ингредиенты и аллергены

Ученые из Колледжа наук и технологий Шмида (США) нашли потенциальные аллергены и незаявленные в составе вещества в травяных пищевых добавках, предназначенных для предполагаемого лечения и профилактики COVID-19 и других респираторных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в Analytical Science Journal (ASJ).

© Газета.ru

Исследователи уделили особое внимание изучению составов добавок, которые применялись для лечения или профилактики COVID-19 и других заболеваний дыхательных путей. В период пандемии потребление таких добавок значительно увеличилось во всем мире.

Для лабораторного исследования были выбраны 54 добавки, содержащие аюрведические травы (использующиеся в альтернативной медицине). Они акцентировали внимание на травах, позиционируемых производителями в качестве средств для лечения COVID-19. В их числе были ашваганда, корица, имбирь, куркума, тулси, вача, амла, гудучи и трибулус. Все добавки были закуплены через интернет.

Для оценки потенциальной пользы и анализа составов БАД (биологически активных добавок) ученые использовали ДНК-штрихкодирование. Это метод идентификации биологического вида (растения или животного), который позволяет определять принадлежность по коротким участкам-маркерам в ДНК.

В 60% продукции исследователи не обнаружили ожидаемого (заявленного в составе) ингредиента. Исследователи предположили, что такие результаты могут быть не связаны напрямую с мошенничеством. Дело в том, что ДНК-штрихкодирование обладает ограниченной способностью обнаруживать деградированную ДНК в переработанных продуктах.

Исследователи также обнаружили, что 19 видов БАД содержали неуказанные растительные вещества. Некоторые из них были так называемыми «наполнителями», используемыми для снижения концентрации заявленного действующего вещества в целях экономии и увеличения объема. Ученые отметили, что неуказанные в составах виды растений и другие ингредиенты добавок также могут вызывать аллергические реакции у потребителей.

Наличие скрытых веществ может указывать на проблемы с контролем качества. По словам ученых, это также может свидетельствовать о наличии других рисков для здоровья или о ненадлежащем обращении с продукцией.