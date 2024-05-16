В России разработали первое в мире лекарство от болезни Миоша

В России придумали препарат для лечения болезни Миоша, при которой происходит атрофия мышц у людей старше 35 лет.

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Препарат был разработан учеными Белгородского государственного национального исследовательского университета вместе с компанией «Артген Биотех». Он уже прошел доклинические испытания и готовится к следующей стадии испытаний.

Действие препарата основано на доставке в мышечные клетки гена, который кодирует отсутствующий белок.

«Доставка происходит двумя способами: с помощью аденоассоциированных вирусов или плазмид», - рассказали авторы разработки.

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