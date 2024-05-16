Оливковое масло может снизить риск смерти от деменции на 28%

Новое исследование доказало невероятную пользу оливкового масла для мозга. И похоже, данным исследования, опубликованного в JAMA Network Open, можно доверять. Ученые проанализировали данные более 90 тысяч человек за 28 лет, что позволило сделать им соответствующие выводы. Выяснилось, что участники, которые включали в свой рацион всего половину столовой ложки оливкового масла ежедневно, имели на 28% более низкий риск смерти от деменции по сравнению с теми, кто не употреблял оливковое масло.

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Интересно, что дело вовсе не в средиземноморской диете. Те, кто потреблял больше оливкового масла, имели в целом более низкий риск смерти от деменции, при этом не имело значения, как выглядел их рацион в целом. Ранее ученые выяснили, какая еще привычка способна заметно повлиять на здоровье и продолжительность жизни — и это ходьба по ступенькам. Эксперты назвали приблизительное число пролетов, которые нужно осилить для получения максимальных преимуществ для здоровья.