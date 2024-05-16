Ученые заявили об опасности жирных кислот Омега-3 и Омега-6

Ученые рекомендовали внимательнее относиться к питанию и уровню Омега-3 и Омега-6 в крови. В частности, как оказалось, эти жирные кислоты не настолько полезны, как считалось ранее.

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Проведя исследование с участием 85 425 человек, 6 461 из которых скончались за время проведения исследования, ученые пришли к неожиданным выводам.

Выяснилось, что риск смерти у людей с максимальным соотношением Омега-6 и Омега-3 в крови выше на 26%. Они на 14% больше рискуют умереть от рака, на 31% - от сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам диетолога, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, такие цифры связаны с тем, что линолевая омега-6 жирная кислота способствуют развитию воспаления.

«Даже слабое, но хроническое системное воспаление способствует более быстрому старению организма и развитию большинства возрастных хронических заболеваний — от сердечно-сосудистых до рака», - объяснил эксперт в разговоре с «АиФ».

Гинзбург напомнил, что Омега-6 содержится в подсолнечном, соевом, кукурузном, хлопковом маслах и в большинстве семян.

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