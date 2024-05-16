Российские ученые предложили лечить глиобластому во сне

Глиобластома головного мозга считается одним из самых агрессивных видов рака. При этом лечение данного заболевания затрудняется тем, что гемато-энцефалический барьер не дает лекарственному препарату попасть к раковым клеткам, поскольку защищает мозг от токсинов.

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В частности, ГЭБ не пропускает 95% введенных лекарст, чтобы уберечь мозг.

Однако саратовские ученые придумали, как обойти защитные функции мозга. Они предлагают проводить лечение пациента в тот момент, когда он спит.

Способ заключается в применении лазеров в инфракрасном диапазоне. При таком методе «лимфа-пылесосы» мозга начинают выводить токсины и повышают иммунитет. В результате опухоль перестает расти. Процедуру проводят во время глубокого сна, когда пациент не видит снов.

Как отметили в СГУ, такой метод – инновация в лечении глиобластомы и не применяется больше нигде. Более того, ученые уверены, что предложенный ими способ может быть использован при лечении болезни Альцгеймера.

Сейчас новая технология проходит лицензирование, а на 2025 год намечены клинические испытания открытия.

Ранее российские исследователи разработали инновационную технологию, способную изменить методику борьбы с глиобластомой, опасной формой рака головного мозга, а также придумали препарат для лечения болезни Миоша, при которой происходит атрофия мышц у людей старше 35 лет.