Ученые выявили специальные биомаркеры, чтобы опознать рак на ранних стадиях

Ученые выяснили, что выявить рак на ранних стадиях можно с помощью специальных биомаркеров. В частности, исследователи из Оксфордского университета нашли в человеческой крови белки, указывающие на рак за семь лет до постановки диагноза.

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Как сообщает Nature Communications, в общей сложности были проанализированы данные 44 тысяч человек, у 4900 из которых в последующем диагностировали рак.

Используя метод под названием протеомика ученые изучили образцы крови испытуемых. Сначала были рассмотрены 1463 белка, взятые из одного образца крови каждого испытуемого.

Как оказалось, у людей с онкологией еще за три года до постановки диагноза происходили изменения в 182 белках. При этом трансформации в 107 белках начались за семь лет до клинического рака.

Теперь ученые заявляют, что эти биомаркеры помогают обнаружить рак на самых ранних стадиях.

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