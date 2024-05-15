Эксперт оценил сроки производства мРНК-вакцины в РФ

Создание на территории РФ производства мРНК-вакцины для борьбы с онкологическими и вирусными заболеваниями станет одной из важнейших задач в ближайшие два года. Такое мнение выразил журналистам академик РАН, руководитель лаборатории клеточной микробиологии, заместитель директора по научной работе ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Минздрава России Денис Логунов на саммите "Сириус. Биотех", который начался на федеральной территории Сириус в среду.

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"Несмотря на ту критику, которая звучит в адрес мРНК-вакцины, это все-таки будущее, причем недалекое. С одной стороны, это настоящее в рамках ковида и борьбы с ковидом. Но, с другой стороны, это в первую очередь борьба с онкологическими заболеваниями или с заболеваниями вирусными и хроническими. Данная платформа позволяет нам практически бесконечное количество иммунизаций проводить и создавать самый напряженный ответ, который требуется в таких сложных ситуациях, в борьбе с опухолями и с хроническими вирусными инфекциями. В России сейчас такой платформы производственной нет, но целый ряд платформ лабораторных разработаны, в частности в центре Гамалеи. В ближайшие пару лет, я считаю, что одна из важнейших задач - создание именно производства [мРНК-вакцины] на территории Российской Федерации для лабораторных технологий", - сказал Логунов.

Отвечая на вопрос о трендах в производстве лекарственных препаратов в России и в мире, Логунов, помимо мРНК-вакцины, выделил различные варианты моноклональных антител и вирусные векторы в липидной терапии.

"Это, конечно же, топ препаратов биотехнологии. <…> Уже целый ряд препаратов зарегистрирован. И это действительно то, во что, на мой взгляд, нужно обязательно вкладываться, в том числе в Российской Федерации", - добавил он.

Также Логунов отметил, что Россия в настоящее время занимает ведущие позиции в мире в области биотехнологий. По его словам, такой молекулы, которую в РФ не могли бы создать производственным процессом, практически не существует. Однако, как подчеркивает Логунов, существует проблема нехватки кадров в этой области.

Второй саммит разработчиков лекарственных препаратов "Сириус. Биотех" проходит на федеральной территории Сириус с 15 по 17 мая. В ходе саммита эксперты обсудят основные технологические платформы разработки и производства лекарственных препаратов, тренды в индустрии, представят проекты своих команд. "Сириус. Биотех" - это площадка для обмена опытом, поиска партнеров, коллег, инвесторов и лицензиатов для разрабатываемых продуктов. В первом саммите, который прошел в 2023 году, приняли участие ведущие фармацевтические компании страны.

Об мРНК

мРНК-вакцина несет информацию для выработки иммунного ответа. Вакцины на основе рибонуклеиновой кислоты (РНК) кодируют белок, характерный для патогена. Помимо, собственно, РНК в вакцине присутствует липидная оболочка, защищающая РНК от разрушения и обеспечивающая проникновение РНК в клетку. Когда мРНК попадает в клетку, клеточные механизмы синтеза белков продуцируют закодированный в РНК белок. Этот белок действует как антиген: его обнаруживает иммунная система организма и обучается на этом белке - в организме формируется специфический иммунитет. В дальнейшем, при попадании в организм патогена, иммунная система опознает его по уже известному белку и уничтожает инфекцию, не давая развиться заболеванию.