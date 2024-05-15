Ученые выяснили, как злоупотребление алкоголем влияет на окружающих

В ходе нового исследования эксперты узнали, как чрезмерное употребление алкоголя человеком может повлиять на его окружение. Как оказалось, больше вредило это женщинам по сравнению с мужчинами.

Почти 2/3 участников нового исследования признались, что в их жизни были сильно пьющие люди, а более 22% - что на них негативно влияет употребление алкоголя людьми, которых они хорошо знали.

6% людей сообщили, что в прошлом году им был причинён вред от пьющего члена семьи, 15% - от родственника, с которым они не живут вместе, 7% - от друга, 3% - от коллеги.

© Unoversity of Vermont

Почти 15% женщин и почти 8% мужчин сообщили, что пьющий человек их эмоционально ранил и пренебрегал ими. Также 11,5% женщин заявили, что серьёзно ссорятся из-за этого с человеком, злоупотребляющим алкоголем. Мужчин с такой же проблемой было 7,2%.

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