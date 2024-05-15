Ученые выяснили, как отсутствие внутреннего голоса влияет на память

Ученые из Копенгагенского университета в Дании провели исследование и пришли к выводу, что отсутствие «внутреннего голоса» у людей сказывается на их вербальной памяти.

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Вместо того, чтобы вести внутренний монолог, как это делает большинство людей, некоторые предпочитают мыслить образами или описывают свой мозг как компьютер, который не обрабатывает мысли вербально. Это отсутствие внутреннего голоса связано с трудностями в запоминании слов и выполнении задач, требующих учета звукового аспекта языка.

Исследователи отмечают, что участники без внутреннего голоса показали значительно худшие результаты по запоминанию слов и выполнению заданий на определение рифмующихся слов.

Эти результаты подчеркивают важность внутреннего диалога в процессах памяти и понимания языка, а также указывают на потенциальные проблемы для тех, кто живет без этого механизма мышления.

Ранее ученые заявили, что присвоение запахам разных названий меняет их восприятие. Также способность мозга избавляться от токсинов снижается во сне.