Раскрыта польза изучения иностранного языка для мозга

Ученые установили, как изучение иностранного языка влияет на умственные способности человека. В исследовании международной группы специалистов приняли участие представители Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ.

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Известно, что использование иностранного языка замедляет процессы старения в головном мозге. По мнению ученых, владение двумя языками (билингвизм) влияет на области, связанные с памятью, вниманием и языковым контролем. Постоянный переход с одного языка на другой стимулирует систему когнитивного контроля и помогает поддерживать умственные способности на высоком уровне.

В ходе нового исследования ученые оценили, как влияет на мозг изучение похожих и непохожих на родной иностранных языков. В эксперименте приняли участие 60 добровольцев из разных стран в возрасте старше 60 лет. Все они учили английский язык как иностранный.

Участники заполнили анкету, где указали, как давно изучают иностранный язык и как часто им пользуются. Также ученые определили «лингвистическую дистанцию» между их родным и иностранным языками. Затем добровольцев попросили пройти тест на когнитивные способности.

Результаты показали, что изучение непохожих на родной иностранных языков стимулирует умственную деятельность в начале процесса обучения. Изучение родственных языков имеет отложенный эффект и улучшает работу мозга при более «продвинутом» уровне владения.

Ученые пояснили, что первые шаги в изучении сложного языка требуют максимальной концентрации: следует запоминать новые слова, правила произношения и грамматику. Но далекие языки затем гораздо легче различать. Если же человек учит родственный язык, то сначала ему не требуется прилагать больших усилий. Но затем ему необходим постоянный контроль, чтобы не допустить смешения языковых систем, сообщает Bilingualism: Language and Cognition.

Ранее ученые назвали прародину первых языков Северной Америки. Ею оказалась Сибирь.