ИИ поможет врачам предсказать течение сердечной недостаточности

Ученые из Университета Вирджинии разработали новый инструмент оценки риска для пациентов с сердечной недостаточностью. Инструмент использует машинное обучение и искусственный интеллект для анализа данных пациентов и прогнозирования вероятности осложнений. Врачи смогут использовать полученную информацию, чтобы назначать более эффективное лечение.

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В отличие от существующих методов, новая система учитывает больше факторов, включая показатели кровообращения. Сердечная недостаточность — это состояние, при котором сердце не может перекачивать достаточное количество крови для удовлетворения потребностей организма. Это может привести к усталости, отекам ног и, в конечном итоге, к смерти.

Поскольку сердечная недостаточность является прогрессирующим заболеванием, врачам крайне важно уметь выявлять пациентов с высоким риском осложнений. Новая система, получившая название CARNA, была создана на основе данных тысяч пациентов с сердечной недостаточностью.

Испытания показали, что CARNA превосходит существующие методы оценки риска, такие как необходимость операции на сердце, риск повторной госпитализации и риск смерти. Ученые связывают успех своей разработки с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта, а также учетом показателей кровообращения.