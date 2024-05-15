Мозговой паразит поставил под угрозу популяцию американских лосей, выяснили ученые

Американские ученые из Университета штата Вашингтон обнаружили вероятную причину сокращения популяции лосей в некоторых регионах Северной Америки. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Wildlife Diseases (JWD).

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По словам специалистов, численность лосей в США уменьшалась в течение многих лет по всей стране. Как показали недавние анализы, упадок вызван паразитическим червем Eleaophora schneideri, также известным как артериальный червь.

В ходе исследования выяснилось, что примерно у половины изученных особей червями оказалась заражена не только кровеносная система, но и мозг. В черепных коробках животных нашли микрофиляриями — личинками паразита на ранней стадии развития.

E. schneideri в основном передается через укусы слепней и оленьих кровососок. Взрослые черви могут иметь длину до 11,5 сантимера и чаще всего встречаются в сонных артериях в области головы и шеи, где они спариваются и выпускают микрофилярии в кровоток.

Инфекция может привести к состоянию, известному как элеофороз, при котором нарушается система кровообращения хозяина. Элеофороз приводит к слепоте, ненормальному поведению, повреждению ушей и морды и может стать причиной летального исхода.

В настоящее время не существует тестов, позволяющих определить, заражен ли паразитом живой лось.