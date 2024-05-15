В России представили инновационный способ борьбы с раком

Этот новаторский подход, известный как «РГ», впервые в мире позволяет превратить самую агрессивную опухоль в обычную. Галина Павлова, руководитель лаборатории Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, раскрыла суть этой инновации.

© runews24.ru

Она объясняет, что технология «РГ» направлена на преобразование опухолевых клеток в зрелые нейроны, что препятствует их способности к неконтролируемому размножению. Основная концепция метода заключается в том, чтобы позволить клеткам опухоли дозреть, что приведет к прекращению их деления и превращению в обычные нейроны. Для этого ученым удалось разработать вещество, которое приостанавливает деление опухолевых клеток, а затем стимулирует их дозревание.

В процессе экспериментов было выявлено, что около 10 процентов опухолевых клеток превращаются в нейроны, в то время как остальные подвергаются апоптозу, то есть «программированной гибели». Эти результаты указывают на потенциал преодоления глиобластомы путем остановки ее роста и даже полного исчезновения в некоторых случаях.

Ученые утверждают, что новая технология может быть применима и к другим видам онкологических опухолей, но для этого необходимо провести дополнительные исследования.

Ранее ученые назвали тип фигуры, обладатели которого рискуют заболеть раком. Также ученые пришли к выводу, что пересаливание пищи грозит вероятностью развития рака.