Нижегородские ученые нашли способ распознать кариес на самых ранних стадиях

Ученые Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) разработали метод экспресс-диагностики кариеса. Автора проекта взяли за основу технологии, используемые офтальмологами.

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Врачи пояснили - "поймать" кариес в начальной стадии сложно, поскольку он слабо себя проявляет, что приводит к запоздалому лечению. Помочь может рентген, связанный с лучевой нагрузкой. Но и он не всегда дает точный ответ о степени поражения эмали зуба.

"Диагностировать кариес мы предлагаем с помощью высокоразрешающего метода оптической когерентной томографии (ОКТ). Метод широко применяется в офтальмологии для оценки сетчатки, ведь это неинвазивно, быстро и безболезненно", - рассказали в ПИМУ.

В ИПФ РАН разработали прибор, позволяющий отличать начальные формы кариеса от зубного налёта по так называемому коэффициенту затухания ОКТ-сигнала. Проще говоря, на зуб воздействуют световым лучом, свет отражается и по результатам этого отражения специалисты делают выводы о состоянии структур.

В ПИМУ пояснили, что таким образом можно понять и степень поражения и даже четко определить его границы. В дальнейшем здесь собираются научиться научиться определять по ОКТ и стадию кариеса.