Стало известно, какие люди обладают худшей вербальной памятью

Ученые из Копенгагенского университета в Дании установили, что у людей без так называемого «внутреннего голоса» вербальная память хуже, чем у тех, кто постоянно ведет мысленный монолог. Результаты исследования, опубликованные в журнале Psychological Science (PsychoSci), подтверждают это.

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Как объяснили ученые, большинство людей ведут так называемый мысленный диалог сами с собой в повседневной жизни. «Внутренний голос» также озвучивает текст во время чтения и комментирует увиденное. Недавние исследования показали, что 5-10% населения не обладают этим внутренним голосом.

По словам исследователей, люди, не имеющие внутреннего голоса, сталкиваются с трудностями, так как им приходится тратить дополнительные усилия на перевод мыслей в слова. Одни предпочитают мыслить образами, трансформируя их в слова только при необходимости высказывания. Другие сравнивают свой мозг с компьютером, который не обрабатывает мысли вербально, и утверждают, что коммуницируют «своим собственным» способом. При этом зрительное восприятие текстовой информации описывается людьми без внутреннего голоса как чтение «немых» слов.

В результате нового исследования датских ученых стало ясно, что люди без внутреннего голоса хуже запоминают слова и испытывают сложности с заданиями, где нужно учитывать звуковой аспект языка. Эксперимент с участием 46 добровольцев показал, что отсутствие внутреннего монолога коррелирует с плохой вербальной памятью. Этот тип памяти помогает организовывать и придавать значение хранящимся в сознании словам, знаниям, символам. Также люди без внутреннего голоса хуже осмысляют такие языковые и звуковые категории, как рифма.