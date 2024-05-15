Создан гель для «обезвреживания» алкоголя в организме

Ученые Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе (ETHZ) разработали белковый гель, который нейтрализует алкоголь в организме, ослабляя опьянение и последующее похмелье. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Nanotechnology.

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Препарат представляет собой соединение железа и бета-лактоглобулина (протеина, содержащегося в коровьем молоке). Эта комбинация действующих веществ способствует детоксикации, расщепляя алкоголь в желудочно-кишечном тракте до того, как он попадет в кровь.

После употребления и расщепления алкоголя в организме образуется ацетальдегид — токсичное органическое соединение, которое вызывает похмелье и негативно воздействует на печень. Разработанный учеными гель способен преобразовывать спирт в безвредную уксусную кислоту и предотвращать синтез опасного промежуточного продукта. Препарат оказывает нейтрализующее действие при условии применения до или во время употребления алкоголя. После попадания этанола в кровоток лекарство не окажет нужного эффекта.

Инновационный гель уже протестировали на восьми лабораторных мышах. Восьми другим животным дали гель без железа, а еще столько же употребили обычный физраствор. Спустя 20 минут грызунов напоили алкоголем. Его содержание в крови мышей, употребивших гель с железом и молочным белком, оказалось гораздо ниже, чем у остальных подопытных грызунов.

Отмечается, что все мыши потеряли сознание после употребления спиртного. Однако грызуны из первой группы проснулись на два часа раньше других. Более того, гель защитил животных от повреждения печени.

Ученые надеются, что в будущем их разработка может начать использоваться людьми для предотвращения сильного опьянения и последующего похмелья. Для усовершенствования геля и более точной оценки его эффективности необходимо провести дополнительные исследования.