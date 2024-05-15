Ученые из Швеции заявили, что ожирение является причиной возникновения 25% случаев рака

Ученые провели исследование и выяснили, что ожирение имеет прямую связь с развитием онкозаболеваний. В частности, по данным специалистов Лундского университета в Швеции, лишний вес является причиной развития рака в 25% случаев.

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Данные основаны на изучении историй болезней 4,1 млн человек в течение 45 лет, сообщает The Sun.

В частности, ожирение может спровоцировать 32 типа опухолей, что на 19 больше, чем считалось ранее. Среди самых распространенных видов опухоли – рак рта, горла, желудка и мозга. Однако многие виды рака можно предотвратить. Для этого необходимо оставаться стройными и поддерживать вес в рамках нормы, говорится в выводе специалистов.

Ранее ученые заявил, что тип фигуры может так или иначе указывать на вероятность развития рака. В частности, по данным ученых из Великобритании, основанных на исследовании с участием 329 000 британцев, колоректальным раком больше остальных рискуют заболеть люди, имеющие жировые отложения на животе.

А стоматолог Вероника Мелехова заявила, что несмотря на то, что рак полости рта не входит в список самых распространенных онкологических заболеваний, пациентам стоит знать, какими симптомами сопровождается данное заболевание