Менее калорийная пища замедляет процессы старения, воздействуя на теломеры

По данным Aging Cell, теломеры - это особые ДНК-белковые структуры, которые расположены на концевых участках хромосом. Таким образом, процесс старения запускается сначала на клеточном уровне, когда теломеры активно укорачиваются.

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Исследователи проанализировали 175 волонтеров, у которых изучили теломеры. После этого испытуемых разделили на 2 группы:

первая ела привычную пищу;

вторая - менее калорийную.

Наблюдения вели 2 года. Оказалось, что при дефиците питательности теломеры укорачивались медленнее. То есть диетическое питание способно продлить молодость и дать больше энергии. Когда организму не хватает энергии из пищи, он забирает ее из запасов подкожного жира, что сокращает окислительные и воспалительные процессы в теле.

Однако сокращение питательности рациона должно идти под строгим наблюдением врачей.

Ранее стало известно, что интервальное голодание снижает негативные последствия воспаление печени.