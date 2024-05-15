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Очень сильные физнагрузки продлевают жизнь любителям ЗОЖ

По данным журнала British Journal of Sports Medicine, мнение о том, что чрезмерная физическая активность приводит к истощению ресурсов тела и опасна для сердца уже не так однозначно. 

Очень сильные физнагрузки продлевают жизнь любителям ЗОЖ
©  runews24.ru

Так, ученые из Университета Альберты (Канада) и Института медицинских исследований Сент-Винсента (Австралия) проанализировали данные 200 спортсменов, которые появились на свет в период с 1928 по 1955 годы. Эти люди пробежали 1,6 км, уложившись в 4 минуты. 

Получилась следующая статистика по продолжительности жизни:

  • бегуны 1950-х годов продлили на 9 дет больше своих сверстников;
  • спортсмены из 1960- х годов - на 5,5 лет;
  • любители ЗОЖ из 1970-х годов - на 3 года. 

Ранее стало известно, что врач объяснил, какая ходьба полезнее всего.

Наука