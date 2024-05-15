Для сохранения здоровья коленей ученые советуют чаще кататься на велосипеде

Ученые попытались выяснить, как езда на велосипеде сказывается на состоянии суставов. Для этого исследователи из медицинского колледжа Бэйлора опросили более 2600 человек в возрасте от 45 до 79 лет.

В частности, они выяснили, какая физическая активность была им ближе всего в подростковом возрасте, молодости и во взрослой жизни. Также они рассказали, как часто им приходилось кататься на велосипеде, тренироваться на велотренажере или занимались велоспортом.

Как оказалось, у тех, кто в определенный момент жизни часто катался на велосипеде, на 9% снижен риск развития рентгенологического остеоартрита и 21% симптоматического рентгенологического остеоартрита коленного сустава. В результате у них на 17% реже болели коленные суставы.

Напомним, ученые считают, что восприятие запаха может зависеть от того, как оно названо, а согласно исследованию ученых из Кентерберийского университета церкви Христа, во время тренировки у людей меняется восприятие времени.